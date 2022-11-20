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З одеський портів за останні 2 дні вийшли ще 8 суден з зерном: куди рухаються кораблі

Фото: з одеський портів за останні 2 дні вийшли ще 8 суден з зерном (t.me/miUkraune)
Автор: Сергій Пишкін

За останні два дні з портів Одеси вийшли ще 8 суден. Кораблі транспортують 342 тисячі тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства інфраструктури України.

"По "зерновому коридору" наразі рухається 4 судна під завантаження 130,5 тис тонн агропродукції", - пише пресслужба.

Загалом, з 1 серпня, в рамках "зернової угоди" вийшли 483 судна, які експортували 11,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно з одеських портів вийшло ще 12 суден з 400 тисячами тонн агропродукції.

Тим часом "зернову угоду", продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

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