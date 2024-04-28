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В Одеській області зіткнулися дві фури: один із водіїв загинув (фото)

Фото: в Одеській області зіткнулися дві фури, один із водіїв загинув (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталія Гурковська

В Одеській області 27 квітня сталася масштабна аварія за участю вантажівок. Один з водіїв загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області, ДСНС Одеської області.

Так, ввечері 27 квітня у селі Красна Коса, Білгород-Дністровського району, на трасі Одеса - Рені трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів, внаслідок якої загинув чоловік.

"На автомобільній дорозі сполученням Одеса - Рені біля села Красна Коса сталася ДТП за участю двох вантажівок", - розповіли в поліції.

 

Фото із місця аварії в Одеській області 27 квітня (facebook.com/gunp.odesa)

Через аварію правоохоронцям довелось тимчасово перекрити рух транспорту.

Зранку 28 квітня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога по буксируванню з проїжджої частини однієї з вантажівок.

 

Фото із місця аварії в Одеській області 27 квітня (facebook.com/DSNSODE)

 

 

Як повідомлялося, раніше на транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені було утруднено рух транспортних засобів через аварію. ДТП трапилася біля контрольного поста "Маяки" у бік пункту пропуску "Паланка-Маяки-Зручне".

А в листопаді 2023 року в Одесі водій Toyota збив жінку з двома маленькими дітьми. Дівчинці сім років, хлопчику - два місяці.

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