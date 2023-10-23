В Одеській області застрелився депутат: що відомо

В Одеській області депутата Шабовської сільської громади знайшли мертвим. Попередньо, він застрелився у власному будинку.
Про в коментарі РБК-Україна розповіли в прес-службі Одеської обласної прокуратури.
Прокурори підтвердили смерть депутата Шабовської сільської громади Василя Тимофєєва.
Також правоохоронці повідомили, що відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 КК України з поміткою "самогубство".
Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах розповіли, що на місці надзвичайної події, яка сталася вдома у депутата було виявлено пістолет. Також і передсмертну записку. У ній буцімто він просить нікого не звинувачувати в тому, що сталося.
Згідно з відкритих джерел, Василя Тимофєєва було обрано депутатом Шабовської сільської ради у 2020 році від політичної партії "Довіряй справам", головою якої є мер Одеси Геннадій Труханов.
Тим часом місцеві ЗМІ з посиланням на слова місцевих жителів пишуть, що упродовж певного часу у чоловіка нібито "були проблеми з алкоголем".
Наразі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.