В Одеській області троє дітей померли від отруєння невідомою речовиною: деталі

В Одеській області правоохоронці розслідують обставини загибелі трьох дітей, в яких медики діагностували отруєння невідомою речовиною.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Правоохоронці розповіли, що розслідують обставини загибелі трьох дітей в Одеському районі Одеської області.
"Про трагічну подію правоохоронцям повідомили сьогодні (28 грудня, - Ред.) медики", - уточнили у прес-службі.
Попередньо було встановлено, що допоки мати займалась домашніми справами, троє її дітей (перебуваючи за місцем мешкання) вжили невідому речовину, від якої їм імовірно стало зле.
Йдеться про:
Зазначається, що коли 30-річна жінка виявила своїх дітей у важкому стані - викликала "швидку".
"Медики, діагностувавши отруєння невідомою речовиною, намагалися врятувати малечу, але, на жаль, вони померли", - розповіли у поліції.
Уточнюється, що за вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ознаками:
"На місце події направлено криміналістичну лабораторію та керівництво спеціалізованого відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області. Правоохоронці проводять огляд місця події та встановлюють всі обставини смерті дітей", - підсумували у поліції.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Миколаївській області мати врятувала від пожежі шістьох дітей.
Тим часом у Рівненській області троє маленьких дітей через пожежу загинули.
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