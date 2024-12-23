В Одеській області троє дітей померли від отруєння невідомою речовиною: деталі

Що відомо про обставини трагедії

Правоохоронці розповіли, що розслідують обставини загибелі трьох дітей в Одеському районі Одеської області.

"Про трагічну подію правоохоронцям повідомили сьогодні (28 грудня, - Ред.) медики", - уточнили у прес-службі.

Попередньо було встановлено, що допоки мати займалась домашніми справами, троє її дітей (перебуваючи за місцем мешкання) вжили невідому речовину, від якої їм імовірно стало зле.

Йдеться про:

двох дівчаток 3-х і 5-ти років

їхнього 7-річного брата

Зазначається, що коли 30-річна жінка виявила своїх дітей у важкому стані - викликала "швидку".

"Медики, діагностувавши отруєння невідомою речовиною, намагалися врятувати малечу, але, на жаль, вони померли", - розповіли у поліції.

Уточнюється, що за вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ознаками:

п. 2 ч. 2 ст. 115 з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України

ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ

ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) ККУ

"На місце події направлено криміналістичну лабораторію та керівництво спеціалізованого відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області. Правоохоронці проводять огляд місця події та встановлюють всі обставини смерті дітей", - підсумували у поліції.