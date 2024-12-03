В Одеській області сталася смертельна ДТП на блокпосту: загинув прикордонник

Аварія сталася близько 18:00 2 грудня в Одеському районі. Як зазначають правоохоронці, 66-річний водій автомобіля ВАЗ не відреагував на дорожні знаки щодо обмеження швидкості перед блокпостом. Чоловік наїхав на двох прикордонників, які несли службу на блокпосту.

Один з бійців Державної прикордонної служби загинув. Інший прикордонник отримав травми, його госпіталізували.

Поліція перевірила водія на алкогольне сп'яніння. У момент ДТП він був тверезим. Чоловіка затримали.

Слідчі поліції Одеської області розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Фото: смертельна ДТП сталася на блокпосту в Одеській області (od.npu.gov.ua)