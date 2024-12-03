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В Одеській області сталася смертельна ДТП на блокпосту: загинув прикордонник

Фото: в Одеській області сталася смертельна ДТП на блокпосту (od.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Смертельна ДТП сталася 2 грудня на блокпосту в Одеській області. Внаслідок аварії загинув прикордонник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

Аварія сталася близько 18:00 2 грудня в Одеському районі. Як зазначають правоохоронці, 66-річний водій автомобіля ВАЗ не відреагував на дорожні знаки щодо обмеження швидкості перед блокпостом. Чоловік наїхав на двох прикордонників, які несли службу на блокпосту.

Один з бійців Державної прикордонної служби загинув. Інший прикордонник отримав травми, його госпіталізували.

Поліція перевірила водія на алкогольне сп'яніння. У момент ДТП він був тверезим. Чоловіка затримали.

Слідчі поліції Одеської області розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

 

Фото: смертельна ДТП сталася на блокпосту в Одеській області (od.npu.gov.ua)

ДТП на блокпостах

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні зафіксували десятки ДТП, які сталися на блокпостах. Поліція зазначала, що найчастішими причинами аварій було ігнорування водіями дорожніх знаків.

Так, у вересні у Рівненській області цистерна з газом врізалась у блокпост, внаслідок ДТП загинув поліцейський.

Однією з найгучніших справ була аварія, яка сталася 26 травня 2023 року біля блокпоста у Києві. Суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

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