В Одеській області поліцейська збила дитину, її батька забрали в ТЦК: що кажуть в військкоматі

В Одеській области виник гучний скандал після того, як поліцейська збила дитину, а її батька відвезли до ТЦК. В військкоматі відреагували на ситуацію.

Так, як зазначається, 1 травня представники Національної поліції доставили до 2-го відділу Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, який згідно з чинними обліковими даними перебував у розшуку на підставі ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення - "Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу".

"Після уточнення військово-облікових даних громадянина було направлено на проходження військово-лікарської комісії. Під час проходження ВЛК він поскаржився на різке погіршення стану здоров’я, у зв’язку з чим на місце було викликано бригаду екстреної медичної допомоги", - зазначають військові.

За результатами обстеження, громадянина за рішенням лікарів було невідкладно госпіталізовано до закладу охорони здоров’я.

"Під час перебування зазначеної особи у приміщенні РТЦК та СП не застосовувалося жодних заходів фізичного примусу чи інших дій, які могли б мати ознаки протиправності. Усі заходи реалізовувалися виключно в межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, із дотриманням основоположних прав людини", - наголосили в ТЦК.

За даними Одеського військкомату, інформаційні повідомлення, що циркулюють у публічному просторі та стосуються дорожньо-транспортної пригоди, яка, за твердженнями окремих осіб, сталася напередодні за участі представниці правоохоронних органів, жодним чином не корелюють із діяльністю органів ТЦК та СП.

"Територіальні центри комплектування не уповноважені на процесуальне реагування чи слідчі дії у справах про ДТП - ці питання належать до компетенції Національної поліції та органів прокуратури, які здійснюють розслідування відповідно до Кримінального процесуального кодексу України", - зазначили у ТЦК.

Стосовно поширеної у медіа заяви про багатодітний статус громадянина, то у війсккоматі зазначили, що згідно з чинним законодавством, підставою для відстрочки є утримання трьох або більше неповнолітніх дітей, що підтверджується офіційно оформленими документами.

"На момент складання відповідного протоколу таких документів представлено не було. Додатково зазначаємо, що одна з трьох дітей юридично перебуває під опікою іншого з батьків, що унеможливлює застосування норми про багатодітність як підстави для відстрочки", - констатували в ТЦК.

Обставини ДТП за участю поліцейської у Татарбунарах

ДТП сталася 29 квітня, близько 17:00, в місті Татарбунари. Як встановили правоохоронці, співробітниця поліції здійснила наїзд на 7-річну місцеву дівчинку, коли та перетинала дорогу по пішохідному переходу.



"Дівчинку оглянули лікарі, вона отримала незначні садна, і була відпущена додому. Перевірка водійки на стан сп’яніння показала, що вона була у тверезому стані", - зазначили у поліції Одеської області.

На час службового розслідування поліцейську відсторонили від виконання службових обов'язків.

Як написали місцеві ЗМІ, наступного дня батько дівчинки прийшов до райвідділку, аби дізнатися подробиці, однак його там мобілізували. 1 травня чоловіка доставили до ТЦК, де в нього стався гіпертонічний криз - його довелось госпіталізувати.