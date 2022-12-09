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В Одеській області пасажирський автобус влетів у фуру: є загиблі

Фото: в Одеській області пасажирський автобус влетів у фуру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У п'ятницю, 9 грудня, в районі Знам'янки (Одеська область) сталася ДТП за участю рейсового автобуса Львів-Одеса та фурою. Внаслідок зіткнення є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними очевидців, автобус через удар залишився без носової частини, де сиділи водії (основний та запасний). Внаслідок зіткнення вони отримали травми несумісні із життям.

Крім того, у ДТП постраждали ще чотири пасажири рейсового автобуса.

Фото: наслідки аварії на Одещині (t.me/our_odessa)

Нагадаємо, 30 листопада на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії правоохоронці перекрили усі смуги руху у напрямку столиці.

Як раніше повідомляли в поліції, масові відключення світла після російських ракетних ударів призвели до того, що у шість разів збільшилася кількість загиблих у ДТП.

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