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В Одеській області нетверезий водій тікав від поліції та наїхав на людей

Фото: нетверезий водій наїхав на жінок на пішохідному переході (od.npu.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

У неділю, 9 червня, в селі Фонтанка Одеської області нетверезий водій під час втечі від поліцейських, наїхав на людей, що переходили дорогу на пішохідному переході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Слідство попередньо встановило, що 34-річний водій легкового автомобіля BMW, тікаючи від патрульних, на одному з перехресть зіткнувся з автівкою Ford, а опісля наїхав на трьох жінок, які в цей час переходили дорогу по пішохідному переходу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, пішоходів та водія BMW з тілесними ушкодженнями доправили до шпиталю. Життю потерпілих нічого не загрожує. Після огляду лікарів двоє жінок від госпіталізації відмовилися. Водій Ford не постраждав.

У водія BMW помітили запах алкоголю з ротової порожнини. В нього відібрали біологічні зразки для встановлення стану сп’яніння. Наразі він перебуває у лікарні.

 
Фото: ГУ Нацполіції в Одеській області (od.npu.gov.ua)

Як встановили слідчі, чоловік не мав права керувати автомобілем відповідної категорії, за що вже притягувався до відповідальності за ч. 2 ст. 126 Кодексу України про адміністративні праповопорушення (КУпАП).

Крім того, раніше зловмисника також притягували до адміністративної відповідальності за нетверезе водіння (ч. 1 ст. 130 КУпАП) та кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом та крадіжку (ч. 2 ст. 289 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України).

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Після встановлення всіх обставин події їй буде надана правова кваліфікація.

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