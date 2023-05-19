В Одеській області намагалися підірвати автомобіль: під ним знайшли гранату

За даними поліції, коли 36-річний місцевий підприємець завів свій автомобіль, що був запаркований на вулиці 28-го Червня, під ним спрацювала вибухівка. Чоловік під час цього не постраждав, а оглянувши транспортний засіб, він виявив предмет, схожий на гранату, зафіксований під заднім правим колесом. Про знахідку чоловік негайно повідомив правоохоронців.

"Вибухотехніки вилучили уламки пристрою, що здетонував, та інший, ймовірно вибуховий пристрій. Вони будуть направлені на експертизу", - повідомили в Нацполіції.

Наразі триває огляд місця події. Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення можливих свідків та осіб, причетних до неї.

Після встановлення всіх обставин, буде вирішуватись питання щодо її правової кваліфікації.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області 45-річний чоловік кинув гранати під автомобіль з людьми та у двір односельців. Внаслідок інциденту троє людей були поранені.

Пізніше житель міста Кривий Ріг зачинився у будинку та погрожував підірвати гранату.

Після роботи правоохоронців чоловік добровільно віддав гранату. До моменту інциденту в будинку разом із ним перебувала його мати.

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