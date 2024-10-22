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В Одеській області хотіли вбити бізнесмена. Поліція затримала замовника

Фото: в Одеській області попередили замовне вбивство бізнесмена (od.npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

В Одеській області поліцейські та СБУ попередили скоєння замовного вбивства бізнесмена та голови громадського формування. Чоловіка, який найняв кілера, затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про замовне вбивство бізнесмена Геннадія Бейбутяна.  

У результаті проведеної правоохоронцями спецоперації було затримано замовника, який організував вчинення злочину. Ним виявився 43-річний житель іншої області.

Правоохоронці інсценували вбивство 56-річного жителя Одеси, бізнесмена, голови одного з громадських формувань, зробили фото та відео як доказ "виконаного" замовлення і віддали "виконавцю" злочину для передачі замовнику. Під час отримання "звіту" останнього затримали. 

Як повідомили правоохоронці, за вбивство людини організатору мали заплатити 80 тисяч доларів, з яких 70 тисяч доларів він пообіцяв виконавцю. 

Під час затримання у зловмисника поліцейські вилучили предмет, який, попередньо, є ручною осколковою гранатою, та скерували на експертизу.

Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у замаху на вбивство, вчиненому з корисливих мотивів на замовлення, за ч. 2 ст. 15, п. 6 п. 11 ч. 2 ст. 115 ККУ, а також у незаконному поводженні з вибуховими пристроями за ч. 1 ст. 263 ККУ.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного тривання під вартою. Досудове розслідування триває. Поліція додає, що спільно з СБУ встановлює мотиви злочину та інших осіб, які можуть бути причетні до цього.

 Фото: в Одеській області затримали замовника вбивства бізнесмена (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, перед цим Одеській області правоохоронці попередили замовне вбивство, коли місцевий мешканець найняв кілера для вбивства свого сусіда за 10 тисяч доларів.

Раніше стало відомо, що в Одесі затримали іноземця, який замовив убивство стоматолога. Зловмисник хотів вкрасти його бізнес.

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