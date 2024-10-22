В Одеській області хотіли вбити бізнесмена. Поліція затримала замовника

В Одеській області поліцейські та СБУ попередили скоєння замовного вбивства бізнесмена та голови громадського формування. Чоловіка, який найняв кілера, затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про замовне вбивство бізнесмена Геннадія Бейбутяна.

У результаті проведеної правоохоронцями спецоперації було затримано замовника, який організував вчинення злочину. Ним виявився 43-річний житель іншої області.

Правоохоронці інсценували вбивство 56-річного жителя Одеси, бізнесмена, голови одного з громадських формувань, зробили фото та відео як доказ "виконаного" замовлення і віддали "виконавцю" злочину для передачі замовнику. Під час отримання "звіту" останнього затримали.

Як повідомили правоохоронці, за вбивство людини організатору мали заплатити 80 тисяч доларів, з яких 70 тисяч доларів він пообіцяв виконавцю.

Під час затримання у зловмисника поліцейські вилучили предмет, який, попередньо, є ручною осколковою гранатою, та скерували на експертизу.

Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у замаху на вбивство, вчиненому з корисливих мотивів на замовлення, за ч. 2 ст. 15, п. 6 п. 11 ч. 2 ст. 115 ККУ, а також у незаконному поводженні з вибуховими пристроями за ч. 1 ст. 263 ККУ.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного тривання під вартою. Досудове розслідування триває. Поліція додає, що спільно з СБУ встановлює мотиви злочину та інших осіб, які можуть бути причетні до цього.