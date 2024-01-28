В Одеській області гостини закінчилися вибухом гранати

Поліцейські отримали повідомлення з медустанови про госпіталізацію громадянина, який був травмований унаслідок вибуху.

Одразу виїхавши на місце пригоди, слідчі попередньо встановили, що чоловік, перебуваючи вдома з гостем, дістав з кишені предмет, схожий на гранату, і предмет вибухнув.

Подія сталася в одному із домоволодінь в Савранській ОТГ учора, 27 січня. Мінно-вибухову травму отримав господар маєтку, стан його важкий.

У домоволодінні слідчі спільно з вибухотехніками поліції провели невідкладний обшук, під час якого виявили 89 патронів різного калібру та рештки вибухового пристрою.

"Поліцейські закликають громадян при виявленні небезпечних предметів не чіпати їх руками, а одразу сповіщати про це відповідні служби.", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Дніпровському районі Києва вибухнула граната внаслідок чого загинули двоє людей.

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