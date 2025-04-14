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В Одеській області гість застрелив собаку знайомого: що з'ясувала поліція

Мешканцю Одеської області повідомили про підозру через вбивство собаки знайомого (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

В Одеській області чоловік застрелив собаку знайомого під час застілля. Поліцейські повідомили йому про підозру в жорстокому поводженні з твариною.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Коли сталась трагічна подія та хто про неї повідомив

Українцям розповіли, що в лютому в одному з населених пунктів Березівської громади Одеської області сталась трагічна подія - чоловік застрелив собаку знайомого.

Уточнюється, що поліцію про це повідомила місцева жителька, яка:

  • почула скавуління у дворі сусідів;
  • побачила тіло їхнього пса.

Українців закликають не бути байдужими до жорстокого поводження з тваринами (ілюстрація: od.npu.gov.ua)

Як сталось вбивство собаки: що з'ясувала поліція

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що:

  • 25-річний житель сусіднього села приїжджав у гості до знайомих;
  • він разом із господарями вживав спиртні напої;
  • у ході розмови молодик дізнався від господарів, що їхній домашній метис нібито їсть курей;
  • щоб провчити чотирилапого, гість взяв з автівки пневматичну гвинтівку та вистрілив у нього (поціливши в око).

Згідно з висновком судово-ветеринарної експертизи, собака помер від набряку головного мозку (який спричинило кульове поранення).

Від якої саме зброї загинула тварина

Правоохоронці повідомили, що вже за годину:

  • встановили місцеперебування правопорушника;
  • вилучили в нього зброю.

Згідно з висновком експерта, собака загинула внаслідок вистрілу з пневматичної пружинно-поршневої нарізної однозарядної гвинтівки калібру 4,5 мм.

Як можуть покарати чоловіка за вбивство собаки

Зібравши достатньо доказів, поліцейські повідомили фігуранту справи про підозру в жорстокому поводженні з тваринами (що призвело до загибелі).

Зазначається, що згідно з санкцією частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

"Слідство триває під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури", - підсумували у поліції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Києві чоловік бив собаку та змушував її їсти фекалії буцімто "привчаючи до туалету" та що про це повідомили у прокуратурі.

Тим часом у Харкові жінка заявила про загибель собаки через сусідських тварин.

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