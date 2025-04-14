В Одеській області гість застрелив собаку знайомого: що з'ясувала поліція

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Києві чоловік бив собаку та змушував її їсти фекалії буцімто "привчаючи до туалету" та що про це повідомили у прокуратурі.

Тим часом у Харкові жінка заявила про загибель собаки через сусідських тварин.

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