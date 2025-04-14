В Одеській області гість застрелив собаку знайомого: що з'ясувала поліція
В Одеській області чоловік застрелив собаку знайомого під час застілля. Поліцейські повідомили йому про підозру в жорстокому поводженні з твариною.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Коли сталась трагічна подія та хто про неї повідомив
Українцям розповіли, що в лютому в одному з населених пунктів Березівської громади Одеської області сталась трагічна подія - чоловік застрелив собаку знайомого.
Уточнюється, що поліцію про це повідомила місцева жителька, яка:
- почула скавуління у дворі сусідів;
- побачила тіло їхнього пса.
Українців закликають не бути байдужими до жорстокого поводження з тваринами (ілюстрація: od.npu.gov.ua)
Як сталось вбивство собаки: що з'ясувала поліція
Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що:
- 25-річний житель сусіднього села приїжджав у гості до знайомих;
- він разом із господарями вживав спиртні напої;
- у ході розмови молодик дізнався від господарів, що їхній домашній метис нібито їсть курей;
- щоб провчити чотирилапого, гість взяв з автівки пневматичну гвинтівку та вистрілив у нього (поціливши в око).
Згідно з висновком судово-ветеринарної експертизи, собака помер від набряку головного мозку (який спричинило кульове поранення).
Від якої саме зброї загинула тварина
Правоохоронці повідомили, що вже за годину:
- встановили місцеперебування правопорушника;
- вилучили в нього зброю.
Згідно з висновком експерта, собака загинула внаслідок вистрілу з пневматичної пружинно-поршневої нарізної однозарядної гвинтівки калібру 4,5 мм.
Як можуть покарати чоловіка за вбивство собаки
Зібравши достатньо доказів, поліцейські повідомили фігуранту справи про підозру в жорстокому поводженні з тваринами (що призвело до загибелі).
Зазначається, що згідно з санкцією частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
"Слідство триває під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури", - підсумували у поліції.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Києві чоловік бив собаку та змушував її їсти фекалії буцімто "привчаючи до туалету" та що про це повідомили у прокуратурі.
Тим часом у Харкові жінка заявила про загибель собаки через сусідських тварин.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.