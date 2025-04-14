В Одеській області гість застрелив собаку знайомого: що з'ясувала поліція

В Одеській області чоловік застрелив собаку знайомого під час застілля. Поліцейські повідомили йому про підозру в жорстокому поводженні з твариною.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що згідно з санкцією частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Зібравши достатньо доказів, поліцейські повідомили фігуранту справи про підозру в жорстокому поводженні з тваринами (що призвело до загибелі).

Правоохоронці повідомили, що вже за годину:

Згідно з висновком судово-ветеринарної експертизи, собака помер від набряку головного мозку (який спричинило кульове поранення).

Українців закликають не бути байдужими до жорстокого поводження з тваринами (ілюстрація: od.npu.gov.ua)

Уточнюється, що поліцію про це повідомила місцева жителька, яка:

Українцям розповіли, що в лютому в одному з населених пунктів Березівської громади Одеської області сталась трагічна подія - чоловік застрелив собаку знайомого.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Києві чоловік бив собаку та змушував її їсти фекалії буцімто "привчаючи до туалету" та що про це повідомили у прокуратурі.

Тим часом у Харкові жінка заявила про загибель собаки через сусідських тварин.

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