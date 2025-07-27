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В Одеській області дерево впало на дітей: 4 постраждали, 1 підліток загинув

Неділя 27 липня 2025 23:08
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В Одеській області дерево впало на дітей: 4 постраждали, 1 підліток загинув Фото: рятувальники на місці подій (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Едуард Ткач

У неділю вдень, 27 липня, в місті Балта Одеської області на дітей через негоду впало дерево. Одного з підлітків врятувати не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Надзвичайники розповіли, що в Подільському районі області, в місті Балта, підлітки відпочивали біля річки. Потім почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого дерево впало на намет, в якому перебували підлітки.

"Рятувальники прибули на місце, і з-під дерева визволили 4-х дітей, яких передали медикам. На жаль, пʼяту дитину врятували не вдалось", - йдеться у повідомленні.

В Одеській області дерево впало на дітей: 4 постраждали, 1 підліток загинувФото: рятувальники на місці подій (facebook.com/DSNSODE)

У ДСНС додали, що усі обставини наразі встановлюють представники поліції.

Негода в Україні

Нагадаємо, 12 липня Харків і область накрила сильна негода.

Повідомлялося, що в результаті шторму в Салтівському районі Харкова постраждали три людини через руйнування приватного будинку. Зокрема, сильний вітер призвів до обвалення даху

В Основ'янському районі Харкова дерево впало тоді на семирічну дівчинку. Вона отримала травми і була терміново госпіталізована.

Більш трагічним виявився випадок в Первомайському Зміївської громади. Там на 56-річну жінку впало дерево, в результаті чого вона загинула.

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