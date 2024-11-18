В Одеській області чоловік убив дитину й намагався скоїти самогубство: що відомо

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Що відомо про вбивство дитини

Правоохоронці встановили, що 41-річний житель одного з населених пунктів Ширяївської селищної громади в Березівському районі Одеської області, перебуваючи вдома, всю ніч вживав алкогольні напої.

Вранці, коли прокинулась 5-річна онука його співмешканки, чоловікові "це не сподобалось" і "він сокирою відрубав дитині голову".

Уточнюється, що в будинку перебували також інші діти, однак вони не постраждали.

Робота криміналістів і поліції (фото: od.npu.gov.ua)

Реакція чоловіка на власний злочин

Після того як чоловік усвідомив, що саме зробив, він намагався скоїти самогубство (порізавши собі шию ножем).

Зараз йому надають медичну допомогу.

Уточнюється, що на місці злочину працюють слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області та Березівського районного відділу поліції.

"З оселі поліцейські вилучили речові докази, зокрема сокиру та ніж, які скерують на експертизу", - розповіли у поліції.

Правоохоронці на місці злочину (фото: od.npu.gov.ua)

Як можуть покарати зловмисника

У головному управлінні Національної поліції в Одеській області повідомили, що зловмисника затримали в процесуальному порядку.

Зараз вирішується питання:

щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини

щодо обрання запобіжного заходу

"Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення", - підсумували правоохоронці.