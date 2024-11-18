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В Одеській області чоловік убив дитину й намагався скоїти самогубство: що відомо

Понеділок 18 листопада 2024 13:20
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В Одеській області чоловік убив дитину й намагався скоїти самогубство: що відомо В Одеській області затримали чоловіка за вбивство 5-річної дівчинки (фото: od.npu.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Поліцейські Одеської області затримали мешканця Березівського району - за вбивство 5-річної дівчинки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу головного управління Національної поліції в Одеській області.

Зміст

Що відомо про вбивство дитини

Правоохоронці встановили, що 41-річний житель одного з населених пунктів Ширяївської селищної громади в Березівському районі Одеської області, перебуваючи вдома, всю ніч вживав алкогольні напої.

Вранці, коли прокинулась 5-річна онука його співмешканки, чоловікові "це не сподобалось" і "він сокирою відрубав дитині голову".

Уточнюється, що в будинку перебували також інші діти, однак вони не постраждали.

В Одеській області чоловік убив дитину й намагався скоїти самогубство: що відомо

Робота криміналістів і поліції (фото: od.npu.gov.ua)

Реакція чоловіка на власний злочин

Після того як чоловік усвідомив, що саме зробив, він намагався скоїти самогубство (порізавши собі шию ножем).

Зараз йому надають медичну допомогу.

Уточнюється, що на місці злочину працюють слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області та Березівського районного відділу поліції.

"З оселі поліцейські вилучили речові докази, зокрема сокиру та ніж, які скерують на експертизу", - розповіли у поліції.

В Одеській області чоловік убив дитину й намагався скоїти самогубство: що відомо

В Одеській області чоловік убив дитину й намагався скоїти самогубство: що відомо

Правоохоронці на місці злочину (фото: od.npu.gov.ua)

Як можуть покарати зловмисника

У головному управлінні Національної поліції в Одеській області повідомили, що зловмисника затримали в процесуальному порядку.

Зараз вирішується питання:

  • щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини
  • щодо обрання запобіжного заходу

"Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення", - підсумували правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Житомирській області чоловік вбив свою родину, а потім застрелився.

Читайте також, як під Києвом батько вбив немовля, бо воно плакало.

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