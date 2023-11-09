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В Одеській області чоловік кинув у мікроавтобус гранату, - джерела

Фото: в Одеській області чоловік кинув у мікроавтобус гранату (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Чоловік у камуфльованій формі кинув гранату у мікроавтобус. Інцидент стався сьогодні, 9 листопада, в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Відомо, що о 14:00 у селі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області невідомий чоловік під час конфлікту кинув у мікроавтобус Mercedes-Benz гранату, яка вибухнула. 

Унаслідок вибуху пасажир отримав тілесні ушкодження. Введено поліцейську операцію "Сирена".

Джерела зазначають, що обставини інциденту та особа зловмисника  встановлюються. Людина була у камуфльованій формі, але точно невідомо, чи це був військовий.

Нагадаємо, нещодавно у Черкаській області чоловік влаштував стрілянину, забарикадувався в будинку та погрожував підірвати гранату. Внаслідок інциденту постраждав поліцейський.

Також у Київській області через вибух гранати загинув 33-річний чоловік. Його 28-річного брата з осколковими пораненнями госпіталізували. На місці події виявили ручну осколочну гранату наступального типу.

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