В Одеській області чоловік кинув у мікроавтобус гранату, - джерела

Чоловік у камуфльованій формі кинув гранату у мікроавтобус. Інцидент стався сьогодні, 9 листопада, в Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Відомо, що о 14:00 у селі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області невідомий чоловік під час конфлікту кинув у мікроавтобус Mercedes-Benz гранату, яка вибухнула.
Унаслідок вибуху пасажир отримав тілесні ушкодження. Введено поліцейську операцію "Сирена".
Джерела зазначають, що обставини інциденту та особа зловмисника встановлюються. Людина була у камуфльованій формі, але точно невідомо, чи це був військовий.
Нагадаємо, нещодавно у Черкаській області чоловік влаштував стрілянину, забарикадувався в будинку та погрожував підірвати гранату. Внаслідок інциденту постраждав поліцейський.
Також у Київській області через вибух гранати загинув 33-річний чоловік. Його 28-річного брата з осколковими пораненнями госпіталізували. На місці події виявили ручну осколочну гранату наступального типу.
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