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В Одесі знайшли тіла трьох людей. Ймовірно, померли через негоду

Фото: в Одесі знайшли тіла трьох людей, які, ймовірно, померли через негоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Наталія Гурковська

В Одесі знайшли тіла трьох людей. Ймовірно, вони померли через переохолодження, спричиненою негодою в місті.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: ексклюзивний коментар керівниці прес-служби Національної поліції в Одеській області Любові Гордіївської, "Думська".

"В нас є інформація, що трьох людей без ознак насильницької смерті виявили на вулиці мертвими. В результаті їх тіла направили на судово-медичну експертизу, яка має остаточно визначити причину смерті", - розповіла вона.

Попередньо, за даними речниці, причиною смерті може й бути й переохолодження через те, що всі три тіла зовні не мають ознак насильницької смерті.

Як пише місцеве видання "Думська", у Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва - тіло жінки і на Привокзальній площі - чоловіка.

Негода в Одеській області

26 листопада Одеську область накрила сильна негода, яка призвела до обмеженого або повного перекриття руху по ряду трас. Зокрема, повідомляють про відключення світла у багатьох населених пунктах, а також повалені дерева. Усього за кілька годин у регіоні сталося майже 50 аварій. В Одеському районі припинили опалення через негоду, а в Одесі почалися перебої з водою. Водночас на півдні області вчора розгулявся справжній ураган. Наразі наслідки негоди продовжують ліквідовувати і сьогодні. Зокрема, доводиться залучати БТРи та військових Нацгвардії для порятунку постраждалих. Детальніше про те, що наразі відбувається в Одесі і області - в матеріалі РБК-Україна.

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