В Одесі затримали виконавця теракту проти військового прокурора
В Одесі затримали виконавця теракту проти військового прокурора. Вибух, який пошкодив три авто, в місті стався 20 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Служба безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" затримали агента ФСБ, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого цього року", - йдеться у повідомленні.
Тоді ворог підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху перехожий отримав поранення.
Увечері того ж дня правоохоронці затримали виконавця теракту. Ним виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Тelegram-канал з пошуку "легких" грошей.
За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 г у тротиловому еквіваленті.
Для збільшення уражаючої сили він додатково начинив вибухівку металевими гайками та заклав її під машину військового прокурора. Також навпроти "цілі" зловмисник встановив прихований мобільний телефон з функцією віддаленого доступу для ФСБ.
У подальшому російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з окупантами.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вибух в Одесі
Вибух в Одесі сталася вдень 20 лютого. Унаслідок цього три автомобілі було пошкоджено.
За інформацією правоохоронців, попередньо автомобілі було пошкоджено внаслідок детонації невідомого предмета. При цьому постраждалих через вибух немає.
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