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В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві активіста Ганула

Фото: в Одесі затримали підозрюваного у вбивстві активіста Ганула (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста у місті Одеса. Було знайдено зброю, якою, ймовірно, скоєно злочин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови МВС Ігоря Клименка у Telegram.

"Одеса: чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста, затримали. У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин", - написав Клименко.

Він подякував всім, хто доклав зусиль для встановлення та затримання ймовірного стрільця.

А також заявив, що подробиці від поліції будуть згодом.

Вбивство активіста Ганула

Сьогодні вдень у центрі Одеси застрелили чоловіка. Спочатку поліція не називала імені загиблого, однак джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про активіста Дем'яна Ганула.

Як розповіли правоохоронці, чоловіка застрелили у Приморському районі міста. Повідомлення поліції про напад надійшло о 10:30. Вбивця втік з місця злочину.

Згодом Клименко заявив, що взяв під особистий контроль розслідування справи, а Національна поліція повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча.

Детально про те, хто такий активіст Демʼян Ганула, та як сталось його вбивство - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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