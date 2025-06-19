"Дитина знала сусіда". В Одесі затримали чоловіка за вбивство 7-річної дівчинки

Як повідомляється, до відділення поліції звернулась жінка з інформацією про те, що її 7-річна донька 18 червня ввечері вийшла з дому і не повернулася.

Вдень 19 червня у підвальному приміщенні біля житлового будинку було виявлено тіло дівчинки з явними ознаками насильницької смерті.

Загибла знала вбивцю

В Національній поліції повідомили, що загиблу дівчинку звали Соломія Тарасюк.

Правоохоронці затримали 31-річного жителя Одеси. За даними слідства, чоловік проживає поряд з родиною дівчинки. Дитина знала сусіда, тому пішла до нього додому, де чоловік позбавив її життя.

Попередньо, причиною смерті дівчинки є удушення. Для приховування слідів злочину, чоловік у коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні.

Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Злочинець був ухилянтом

Поліцейські також вилучили низку речових доказів, які будуть скеровані на експертні дослідження.

Також криміналісти мобільної ДНК-лабораторії слідчого управління ГУНП в Одеській області під час першочергових слідчих дій зібрали для досліджень біологічні сліди та біологічні зразки вбитої і фігуранта.

Зловмисник був у розшуку за ТЦК та СП. Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу.

Згідно з санкцією п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за даний злочин - довічне позбавлення волі.



Слідство триває. Встановлюються всі обставини трагедії. Процесуальне керівництво у справі здійснює Малиновська окружна прокуратура міста Одеси.