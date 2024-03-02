В Одесі з-під завалів дістали тіло дитини

"Кількість жертв російської атаки по Одесі збільшилася до трьох осіб. Тільки що рятувальники деблокували з-під завалів тіло людини", - написав Кіпер.

За словами голови ОВА, пошуково-рятувальна операція продовжується.

Фото: в Одесі з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого (t.me/odeskaODA)

Як пише пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), на рівні першого поверху, під завалами було виявлено тіло загиблої дитини.

Згідно з даними Одеської міської ради, дитині на момент загибелі було три місяці. Водночас Офіс генерального прокурора стверджує, що вік дитини - від 3 до 5 років.

Станом на 11:08 відомо про:

3 загиблих;

8 постраждалих;

5 врятованих, серед яких одна дитина.

Атака на Одесу

Після 1 ночі в Одеській області пролунали вибухи. В обласній військовій адміністрації (ОВА) та мерії повідомили про влучання безпілотника у багатоповерхівку. Спочатку було відомо про одного загиблого та сімох постраждалих. Зранку рятувальники вилучили з-під уламків тіло ще одного загиблого.

Після 08:30 голова ОВА Олег Кіпер повідомив про те, що рятувальникам вдалось деблокувати чоловіка. Постраждалого наразі оглядають лікарі.

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони України.