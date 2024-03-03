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В Одесі з-під завалів будинку дістали тіло ще однієї дитини

Фото: кількість жертв обстрілу Одеси знову зросла (t.me/odeskaODA)
Автор: Дмитро Левицький

В Одесі знову зросла кількість загиблих від атаки дрона по багатоповерхівці, яка сталася 2 березня. З-під завалів дістали тіло ще однієї дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика", - заявив глава ОВА у своєму Telegram-каналі.

За словами Кіпера, загиблого хлопчика звали Сергієм. Йому було 10 років.

Удар росіян по Одесі

В ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу та область дронами. Після першої години ночі в місті чули вибухи, після чого стало відомо про влучання одного з ворожих безпілотників у багатоповерхівку.

Станом на зараз відомо про 11 загиблих в результаті ворожої атаки, з них четверо - діти.

Як повідомляли в командуванні Об'єднаних сил ЗСУ, в результаті ворожої атаки на Одесу загинула сім'я військових з 7-місячною донькою.

Крім того, сьогодні на зв'язок з рятувальниками вийшли 3 людини, які були в переліках ймовірних осіб, які можуть перебувати під завалами. Однак під завалами багатоповерхівки все ще можуть перебувати люди.

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ОдесаАтака дронів