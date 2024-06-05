В Одесі водолази знайшли тіло поліцейської, яку напередодні збило хвилею у море

Нагадаємо, про зникнення безвісти поліцейської в морі повідомлялось 3 червня. Відомо, що днем раніше увечері дівчину штормовою хвилею збило з ніг. Вона впала, вдарилася головою, а наступна хвиля змила її в море.

Аналогічна ситуація в Одесі трапилась влітку минулого року. Тоді через шторм загинуло дві людини.

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