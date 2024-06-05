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В Одесі водолази знайшли тіло поліцейської, яку напередодні збило хвилею у море

Фото: в Одесі водолази знайшли тіло поліцейської з Рівненської області у морі (facebook.com/DSNSODE) 
Автор: Ярослава Борзова

Водолази знайшли тіло 20-річної поліцейської з Рівненської області, яку під час шторму змило хвилею у море. Пошуки потопельниці тривали з 3 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Одеської області у Facebook.

"Сьогодні вдень, неподалік від місця, де трапилась трагедія, водолази виявили тіло потопельниці", - йдеться в повідомленні. 

Водночас рятувальники закликали людей бути обережними під час прогулянки біля водойм.

 Фото: водолази в Одесі знайшли тіло поліцейської з Рівненської області (facebook.com/DSNSODE) 

Нагадаємо, про зникнення безвісти поліцейської в морі повідомлялось 3 червня. Відомо, що днем раніше увечері дівчину штормовою хвилею збило з ніг. Вона впала, вдарилася головою, а наступна хвиля змила її в море.

Аналогічна ситуація в Одесі трапилась влітку минулого року. Тоді через шторм загинуло дві людини.

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ОдесаДСНСРівненська область