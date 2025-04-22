В Одесі військовий ТЦК та СП влаштував бійку зі стріляниною: що відомо

Одеські поліцейські повідомили про підозру у хуліганстві військовослужбовцю ТЦК та СП і двом членам громадської організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

За даними слідства, один із фігурантів у нетверезому стані прийшов до колишнього сусіда, з яким мав давній конфлікт. Не заставши господаря вдома, чоловік влаштував сварку з його дружиною. Агресивного відвідувача вигнав інший сусід. Згодом зловмисник повернувся вже з чотирма товаришами.

"Правопорушники вибивали двері квартири, дебоширили і били громадянина, коли той вийшов до них. Під час сутички один із фігурантів, попередньо, із травматичної зброї зробив кілька пострілів. На щастя, ніхто не постраждав", - розповів слідчий Віталій Орлов.

Слідчі Одеського районного управління поліції № 1 встановили трьох учасників інциденту. Ними виявилися місцеві жителі віком 31, 22 та 20 років. Один із них - військовослужбовець Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, двоє - члени громадської організації.

Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 КК України - хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Правоохоронці також встановлюють місцезнаходження зброї та перевіряють походження незаповнених повісток, вилучених під час обшуку у одного з підозрюваних.