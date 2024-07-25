В Одесі вбили таксиста: відмовився везти в авто одразу п'ятьох людей

Так, НП сталася вчора, 24 липня, близько 21:00 на вулиці Дмитра Донського, куди 53-річний місцевий таксист отримав замовлення на перевезення.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої жінки про те, що вона стала очевидицею бійки двох чоловіків, під час якої один з них спричинив тілесні ушкодження іншому, від яких потерпілий впав на землю та лежав на узбіччі дороги без ознак життя", - розповіли правоохоронці.

Як з'ясувалось, причиною конфлікту між чоловіками стала відмова таксиста перевезти одразу п’ятьох пасажирів, адже його автомобіль розрахований на чотири пасажирських місця.

"Його відповідь обурила одного з потенційних пасажирів, який силоміць почав витягати водія з автівки та застосовувати до нього силу. Між чоловіками розпочалась бійка, в ході якої керманич дістав з багажника дерев’яну биту та захищаючись, вдарив нею 30-річного опонента", - додали у відомстві.

Той в свою чергу декілька разів вдарив його ножем в груди. Від отриманих тілесних ушкоджень таксист помер на місці події до приїзду медиків. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово–медичної експертизи.

Втекти з місця злочину зловмиснику завадили військовослужбовці Національної гвардії України, які в цей час патрулювали прилеглу територію, та інші очевидці події.

"Дії зловмисника ми кваліфікували за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, як умисне вбивство. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. За результатами проведеного медичного освідування він перебував в стані алкогольного сп’яніння. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Згідно із санкцією ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Слідство триває", - повідомив начальник слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Микола Каширкін.