В Одесі ТЦК почав перевірку через нібито викрадення та побиття сина відомої письменниці

В Одесі працівники ТЦК нібито викрали і побили сина відомої журналістки. У військкоматі почали службову перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП .

"У відповідь на інформацію про нібито викрадення та побиття громадянина Максима Колтунова представниками ТЦК повідомляємо, що наразі здійснюється службова перевірка", - йдеться у повідомленні.

Наразі створена спеціальна комісія, яка вже приступила до збору доказів та опитування свідків.

"Якщо викладені факти підтвердяться, керівництво РТЦК та СП надасть усю необхідну підтримку правоохоронним органам для об’єктивного розслідування цього інциденту", - додали у ТЦК.

У військкоматі наголосили, що кожен військовослужбовець чи співробітник ТЦК повинен діяти виключно в рамках закону, дотримуючись Кодексу поведінки військовослужбовця та прав людини.

"Будь-які випадки порушення цих принципів є неприпустимими й тягнуть за собою відповідальність. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для запобігання подібним інцидентам", - додали у прес-службі.

Викрадення та побиття сина журналістки в Одесі: що відомо

Про випадок викрадення і побиття Максима Колтунова повідомила його мати Вікторія Колтунова - відома в Одесі журналістка та письменниця. З її словами, працівники ТЦК схопили її сина, попри наяввність відстрочки (мати і дружина Колтунова мають інвалідність).

"Били близько трьох годин, вимагаючи гроші, а потім викинули на дорогу непритомним, вирішивши, що він помер. Люди викликали швидку допомогу. У нього відламані три ребра, проколота легеня ребром, крововилив у легеню, забій селезінки та струс мозку", - написала вона у Facebook, додавши, що наразі син в лікарні, йому вже зробили операцію.