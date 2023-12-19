В Одесі пролунали звуки вибухів

В Одесі сьогодні ввечері, 19 грудня, пролунали звуки вибухів. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську" і Повітряні сили України.

"На Таїрова чули вибух", - ідеться в повідомленні. "Думська" пише, що попередньо працює система ППО. Раніше Повітряні сили України повідомляли, що є загроза ударних дронів для Одеської області. "Рух БпЛА типу "Shahed" з акваторії Чорного моря в напрямку Чорноморськ, Одеса", - додали військові. Атаки "Шахедів" Нагадаємо, російські окупаційні війська регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах атакувати Україну. Нещодавно відбулась атака росіян вночі, 16 грудня. Загарбники випустили по нашій державі 31 безпілотник. Для відбиття були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил, загалом вдалося знищити 30 ворожих цілей.