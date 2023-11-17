В Одесі понад 60 курсантів потрапили до лікарні з отруєнням: поліція почала розслідування

"Наразі 64 курсанти віком від 15 до 22 років із гострою харчовою токсикоінфекцією проходять лікування в медичних закладах", - йдеться в повідомленні.

Про події, які стались цього тижня у двох одеських навчальних закладах, правоохоронцям повідомили лікарі.

Поліція розпочала розслідування

За обома фактами відомості про події слідчі територіальних підрозділів поліції розпочали розслідування за фактом "порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням".

У межах розпочатих кримінальних проваджень призначено низку експертних досліджень.

"Триває слідство. Встановлюються всі обставини подій", - додали в поліції.

Отруєння відбуваються не вперше

Наприкінці вересня повідомлялося, що в одному з одеських ліцеїв сталося масове отруєння курсантів. Правоохоронці почали розслідування.

"Попередньо встановлено, що вночі медики госпіталізували курсантів у медичний заклад з отруєнням і харчовою токсикоінфекцією. Їм надано невідкладну медичну допомогу. Наразі відомо про 46 постраждалих, які перебувають у лікарні", - ідеться в повідомленні поліції.

Там уточнюють, що всі 46 курсантів, яких госпіталізували, - неповнолітні.