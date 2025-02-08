В Одесі побили матір загиблого військового: у мерії розповіли подробиці

В Одесі працівники медичної клініки побили літню матір військовослужбовця ЗСУ, що загинув на війні. Розслідування інциденту взяв під особистий контроль міський голова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Одеси Геннадія Труханова і директора Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олени Буйневич.

72-річна жінка, що працює вчителькою в одній зі шкіл Одеси, звернулася до медичної організації, де їй пообіцяли надати угоду на медичне обслуговування.

За словами потерпілої, працівник офісу відмовилася впустити її до порожньої будівлі, а після словесної суперечки вдарила у груди. Літня жінка впала, їй придавили груди коліном, натягнули на голову капюшон і били рукою по голові.

Вчителька швидко залишила місце інциденту і прийшла на роботу, де їй стало зле. До школи викликали швидку медичну допомогу, лікарі передали інформацію про побиття правоохоронцям.

За даними Буйневич, кілька днів поспіль працівники медичної організації намагаються вийти на контакт з чиновниками міськради, просять дати телефон потерпілої та проштовхують у мережі свою версію подій: начебто літня жінка, що перенесла інсульт, побила ногами працівника офісу.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що потерпілій жінці буде надано всю необхідну медичну та психологічну допомогу.

"Я беру це питання під свій особистий контроль. Чекаємо на оцінку та відповідні дії правоохоронців. Винні мають понести заслужене покарання", - повідомив міський голова.