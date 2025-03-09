В Одесі підліток загинув від ураження струмом на даху електропотяга

Надзвичайна подія сталася біля залізничної станції на Балтській дорозі. Випадковий перехожий став свідком трагедії та повідомив про неї правоохоронцям.

Попередньо встановлено, що двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. Один із них загинув, другому надається допомога.

На місці інциденту працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та медики.

Поліцейські вкотре застерігають підлітків від подібних небезпечних розваг і нагадують, що підніматися на дахи вагонів, відкривати електрощити або двері трансформаторних підстанцій смертельно небезпечно. Струмом може уразити не лише при торканні, а й на відстані.