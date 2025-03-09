В Одесі підліток загинув від ураження струмом на даху електропотяга
В Одесі двоє хлопців піднялися на нерухомий електропотяг, де їх уразило струмом. Внаслідок інциденту один із них загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Надзвичайна подія сталася біля залізничної станції на Балтській дорозі. Випадковий перехожий став свідком трагедії та повідомив про неї правоохоронцям.
Попередньо встановлено, що двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. Один із них загинув, другому надається допомога.
На місці інциденту працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та медики.
Поліцейські вкотре застерігають підлітків від подібних небезпечних розваг і нагадують, що підніматися на дахи вагонів, відкривати електрощити або двері трансформаторних підстанцій смертельно небезпечно. Струмом може уразити не лише при торканні, а й на відстані.
Інциденти з ураженням струмом на дахах потягів
В Україні регулярно трапляються випадки ураження струмом підлітків, які залазять на дах електропоїздів для розваги.
Так, 11 січня на залізничній станції у Подільському районі Одеської області 12-річний хлопець заліз на вагон потяга й отримав смертельне ураження струмом.
У квітні 2024 року схожий інцидент стався у місті Біла Церква Київської області. Внаслідок ураження струмом 11-річний хлопець зазнав 75% опіків тіла.
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