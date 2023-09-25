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В Одесі під завалами знайшли тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки росіян

Фото: в Одесі під завалами знайшли тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки росіян (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки російських окупантів по Одесі зросла до двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Щойно під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу", - написав він.

Нічний обстріл Одеси 25 вересня

Цієї ночі окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Вибухи чули в Одесі та області, а також у Кривому Розі.

Зокрема, росіяни атакували припортову інфраструктуру Одеської області. В Одесі пошкоджено морвокзал, в будівлі привокзального готелю, яка наразі не функціонує, виникла пожежа. Також зруйновано зерносховища.

Загарбники випустили по Україні 12 крилатих ракет "Калібр", дві протикорабельні ракети П-800 "Онікс" та 19 "Шахедів". Наші бійці збили 30 повітряних цілей росіян.

Більше про комбіновану повітряну атаку росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Одесаракетна атака