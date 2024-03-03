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В Одесі під завалами виявили тіло немовля

Фото: в Одесі під завалами виявили тіло немовля (t.me/odeskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі під завалами будинку, в який влучив ворожий дрон, виявили тіло немовля. Кількість жертв обстрілу зросла до десяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

"Поруч із тілом жінки тільки що знайдено тіло ще одного загиблого немовля. Попередньо, дитині немає й рочку", - написав голова ОВА. 

Кіпер додав, що рятувальники продовжують пошукову операцію. 

Атака на Одесу у ніч на 2 березня

Після 1 ночі в Одеській області пролунали вибухи. В обласній військовій адміністрації та мерії повідомили про влучання безпілотника у багатоповерхівку. Спочатку було відомо про одного загиблого та сімох постраждалих, втім кількість жертв поступово збільшилась. 

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони України.

Усі подробиці атаки на Одесу - читайте в матеріалі РБК-Україна

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