В Одесі під час атаки "Шахедів" люди купалися в морі: у ВМС попередили про можливу трагедію

Що передувало

Минулими вихідними Одеса опинилась під масованою атакою дронів. В цей момент на пляжах міста перебувала велика кількість людей, які попри небезпеки вирішили не користуватись укриттям.

Що кажуть у ВМС

"Треба розуміти, що для українців Одещина фактично залишається єдиним морським курортом. Та, враховуючи, що наш внутрішній туризм значно зріс, багато людей не можуть виїхати на інші курорти, на узбережжі Одеси доволі багато людей. Попри небезпеку, наші громадяни часто нехтують повітряною тривогою, й це – не дуже гарна тенденція", - підкреслив Плетенчук.

Він зауважив, що цього разу відпочивальникам пощастило, адже вони не постраждали. Але це не означає, що наступного разу під час повітряної тривоги летітимуть "Шахеди" - росіяни можуть запустити і балістику.

"Ми вже мали такі прецеденти із загиблими у 2023 році, коли касетний боєприпас спрацював фактично на узбережжі так само в літній час… Ця картина (з дітьми, що купалися під час атаки - ред.), точно не є смішною", - наголосив речник.

За його словами, необхідно дотримуватися правил безпеки та відвідувати саме ті локації, які офіційно відкриті для відпочинку, де щонайменше є укриття.

Трагедія в Одесі

Нагадаємо, наприкінці квітня минулого року Росія атакувала Одесу балістичною ракетою "Іскандер М" з касетною бойовою частиною. Унаслідок удару загинули шестеро людей, понад 30 отримали поранення.

А ось у ніч на 24 липня цього року Одесу атакували понад 30 російських дронів. Внаслідок обстрілу спалахнув ринок Привоз, пошкоджено пам’ятки архітектури в історичному центрі.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, під удар потрапив відомий у всьому світі Приморський бульвар.