Сьогодні, 6 вересня, невідомий відкрив стрілянину у Київському районі Одеси. Відомо про одного постраждалого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Одеської області.
"Сьогодні близько дев’ятої години на спецлінію "102" зателефонував громадянин, який повідомив, що невідомий чоловік скоїв декілька пострілів у перехожого і втік", - пише поліція.
Потерпілого госпіталізували. На місці працює слідчо-оперативна група й криміналісти.
Фото: в Одесі невідомий влаштував стрілянину на вулиці, є поранений (facebook.com/gunp.odesa)
Обставини подій встановлюються.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно стрілянина сталась у Києві біля ЖК "Амурський" внаслідок конфлікту між двома перехожими.
Також ще одна стрілянина сталась у столичному готелі у лютому поточного року. Під час конфлікту між відвідувачами готелю, один із чоловіків наніс удар іншому, а потім дістав травматичну зброю і здійснив постріл.
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