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В Одесі невідомий влаштував стрілянину на вулиці, є поранений

Фото: в Одесі невідомий влаштував стрілянину на вулиці, є поранений (facebook.com/gunp.odesa)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 6 вересня, невідомий відкрив стрілянину у Київському районі Одеси. Відомо про одного постраждалого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Одеської області.

"Сьогодні близько дев’ятої години на спецлінію "102" зателефонував громадянин, який повідомив, що невідомий чоловік скоїв декілька пострілів у перехожого і втік", - пише поліція. 

Потерпілого госпіталізували. На місці працює слідчо-оперативна група й криміналісти.

 

Фото: в Одесі невідомий влаштував стрілянину на вулиці, є поранений (facebook.com/gunp.odesa)

Обставини подій встановлюються. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно стрілянина сталась у Києві біля ЖК "Амурський" внаслідок конфлікту між двома перехожими.

Також ще одна стрілянина сталась у столичному готелі у лютому поточного року. Під час конфлікту між відвідувачами готелю, один із чоловіків наніс удар іншому, а потім дістав травматичну зброю і здійснив постріл.

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Одеса