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В Одесі у морозильній камері в одній з квартир знайшли тіло малюка

Одесса, Субота 01 лютого 2025 13:17
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В Одесі у морозильній камері в одній з квартир знайшли тіло малюка Фото: в Одесі у морозильній камері в одній з квартир знайшли тіло малюка (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі поліцейські розслідують обставини смерті маленького хлопчика. Тіло дитини знайшли в морозильній камері в одній з квартир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"Тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі", - йдеться у повідомленні.

Як встановили поліцейські, хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем. З матір’ю і чоловіком працюють слідчі.

"Дворічну дівчинку вилучено з сім’ї та тимчасово поміщено у лікарню", - зазначили правоохоронці.

На місці події працювали слідчі та криміналісти слідчого управління ГУНП в Одеській області з мобільною ДНК-лабораторією, слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

Тіло хлопчика скеровано на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідчі дії тривають, встановлюються всі деталі.

Як повідомлялося, під Києвом на вулиці було знайдено новонародженого хлопчика. Його залишили в сумці поруч із приватним будинком.

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