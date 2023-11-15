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В Одесі чоловіка заштовхали в авто нібито за відмову брати повістку: йде розслідування

Фото: в Одесі працівники ТЦК заштовхали чоловіка в авто (t.me/DBRgovua)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі представники ТЦК та правоохоронці заштовхали чоловіка в авто нібито за небажання брати повістку. Проводять розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що 14 листопада в одеських Telegram-канал поширили відео, на якому працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями одягли кайданки на чоловіка. Після цього чоловіка силоміць заштовхали його в авто. Причиною називали нібито те, що військовозобов'язаний не хотів брати повістку.

Працівники ДБР розпочали розслідування цього інциденту, відкрито кримінальне провадження фактом перевищення службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України, ч. 2 ст. 365 КК України).

У рамках справи вже допитали свідків і учасників інциденту. Також вилучено відповідні відеозаписи та адміністративні матеріали.

Подібні інциденти

Нагадаємо, раніше у Тернополі ТЦК розпочав службову перевірку через відео, на якому військові силою "пакують" чоловіка в мікроавтобус.

Також нещодавно у мережі спалахнув скандал через дії представників військкомату у Хмельницькому. Співробітники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні, де той нібито проходив військово-лікарську комісію.

Також зазначимо, що 8 листопада поліція повідомила про побиття військового у Сумській області. Виявилося, що він є представником ТЦК і намагався вручити повістку.

Мобілізація

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні була оголошена загальна мобілізація. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон, а також потрібно стати на військовий облік.

Детальніше про те, кого точно не мобілізують в армію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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