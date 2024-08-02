В Одесі чоловік та жінка побили патрульну під час вручення повістки, їх затримали

За даними правоохоронців, військовослужбовці ТЦК та СП зупинили водія автомобіля КІА для перевірки військово-облікових даних. З'ясувалося, що чоловік кілька років не проходив ВЛК, тож йому хотіли вручити повістку.

Отримувати її він відмовився та викликав на допомогу свого 43-річного брата. Тоді, як пише поліція, чоловіки спровокували конфлікт, у який втрутилася 42-річна перехожа.

"Переглянувши відео з боді камер поліцейських, встановлено, що 43-річний чоловік схопив патрульну за ноги і повалив на землю, а 42-річна жінка завдала поліцейській кілька ударів по голові", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Також фігурант вибігав і лягав на проїжджу частину дороги, чим заважав руху автомобілів.

За фактом побиття патрульної розпочато досудове розслідування. Жінку та чоловіка затримали. Наразі вирішується питання про оголошення підозр.

При цьому стосовно 43-річного чоловіка та 42-річної жінки склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору законному розпорядженню або вимогі поліцейського.

Також чоловік отримав постанову про адміністративне правопорушення (за порушення правил дорожнього руху пішоходами).

При цьому поліцейські розслідують факт завдання тілесних ушкоджень співробітнику ТЦК водієм КІА, який втік з місця події. Наразі його місцезнаходження встановлюють.

Поліцейські уточнили, що планується провести судово-медичні експертизи, щоб остаточно кваліфікувати дії зловмисників.