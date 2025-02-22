UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК: що відомо

Фото: в Одесі чоловік розпорошив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

"В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцю. Подія сталася сьогодні, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що 28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів.

"Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік", - зазначили у поліції.
 

 


В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК (facebook.com/gunp.odesa)

Потерпілий доправлений до медичного закладу. Правопорушника затримали оперативники територіального підрозділу поліції. Чоловіка передано слідчим СБУ.

Як повідомлялось, в одному з районів Рівненської області чоловіки напали на військовослужбовців ТЦК. Правопорушників уже розшукують.

Крім того, у Львівській області двоє невідомих напали на військового ТЦК, який супроводжував мобілізованих на медкомісію. Один із призовників втік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаНародна партія