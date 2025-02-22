В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК: що відомо
В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК. Його затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.
"В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцю. Подія сталася сьогодні, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар", - йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що 28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів.
"Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік", - зазначили у поліції.
В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК (facebook.com/gunp.odesa)
Потерпілий доправлений до медичного закладу. Правопорушника затримали оперативники територіального підрозділу поліції. Чоловіка передано слідчим СБУ.
Як повідомлялось, в одному з районів Рівненської області чоловіки напали на військовослужбовців ТЦК. Правопорушників уже розшукують.
Крім того, у Львівській області двоє невідомих напали на військового ТЦК, який супроводжував мобілізованих на медкомісію. Один із призовників втік.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.