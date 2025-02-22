ua en ru
Сб, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК: що відомо

Одеса, Субота 22 лютого 2025 14:24
UA EN RU
В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК: що відомо Фото: в Одесі чоловік розпорошив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

"В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцю. Подія сталася сьогодні, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що 28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів.

"Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік", - зазначили у поліції.


В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК (facebook.com/gunp.odesa)

Потерпілий доправлений до медичного закладу. Правопорушника затримали оперативники територіального підрозділу поліції. Чоловіка передано слідчим СБУ.

Як повідомлялось, в одному з районів Рівненської області чоловіки напали на військовослужбовців ТЦК. Правопорушників уже розшукують.

Крім того, у Львівській області двоє невідомих напали на військового ТЦК, який супроводжував мобілізованих на медкомісію. Один із призовників втік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Народна партія
NEWS
Дрони СБУ знеструмили та зупинили нафтоперекачувальну станцію на Кубані, - джерела
Дрони СБУ знеструмили та зупинили нафтоперекачувальну станцію на Кубані, - джерела
DAILY
Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні