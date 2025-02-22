В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК: що відомо

В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області .

"В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцю. Подія сталася сьогодні, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що 28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів.

"Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік", - зазначили у поліції.





В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК (facebook.com/gunp.odesa)

Потерпілий доправлений до медичного закладу. Правопорушника затримали оперативники територіального підрозділу поліції. Чоловіка передано слідчим СБУ.