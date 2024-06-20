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В Одесі чоловік "протягнув" працівників ТЦК на капоті авто: водія оголосили у розшук

Ілюстративне фото: вОдесі чоловік "протягнув" працівників ТЦК на капоті авто (facebook.com/ChernihivTCKtaSP)
Автор: Наталія Кава

В Одесі невідомий водій наїхав на співробітників ТЦК, "прокотивши" їх на капоті автомобіля. Постраждали двоє військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Як розповіли у відомстві, 20 червня в Приморському районі Одеси стався інцидент: агресивний водій на блокпосту травмував двох військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення. Він "протягнув" їх на капоті автомобіля на значну відстань, внаслідок чого один із військових отримав травму голови. Постраждалим надали медичну допомогу.

Поліція оголосила розшук водія. Потерпілі надали свідчення для сприяння швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

"Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює дану ситуацію. Особи, які здійснюють протиправні дії щодо українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України", - сказано у повідомленні.

Інциденти за участі ТЦК

В Україні після прийняття закону про мобілізацію виникли декілька гучних скандалів. Зокрема, працівників ТЦК звинуватили у жорстокому поводженні з військовозобов'язаними.

До прикладу, днями у Закарпатській області співробітники ТЦК затримали перевізника, який нібито перевозив ліки.

Ще один скандал виник у Дніпрі - там нібито співробітники ТЦК силою затримали чоловіка. Пізніше з'ясувалося, що чоловік є діючим військовим, який намагався втекти.

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ОдесаТЦКМобілізація в Україні