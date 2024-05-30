В Одесі чоловік порізав ножем дружину із 8-річною донькою: деталі смертельної НП

30 травня в Одесі чоловік напав з ножем на дружину з дочкою. Після цього, наклав на себе руки, вистрибнувши з 12 поверху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області .

Як виявилось, ситуація загострилась ще 29 травня та отримала продовження вже зранку, 31-го. Так, про подію, яка сталася сьогодні близько 11:00 у дворі багатоповерхівки на вулиці Академіка Корольова, повідомила в поліцію місцева жителька.

Правоохоронці з'ясували наступне. Ввечері 31-річна жінка викликала поліцію через домашнє насильство свого 39-річного чоловіка. Зі слів заявниці, той нібито вперше почав поводити себе агресивно.

"На виклик прибули патрульні, які склали відносно кривдника протокол за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписали терміновий заборонний припис, яким зобов’язали чоловіка залишити житло на три доби та заборонили контактувати з сім’єю. У присутності поліцейських чоловік зібрав необхідні речі і пішов з дому", - зазначили правоохоронці.

30 травня біля під’їзду будинку, в якому родина винаймає квартиру, чоловік несподівано напав на дружину і восьмирічну доньку, коли вони повертались з прогулянки.

"Завдавши їм множинні ножові поранення, зловмисник побіг у під’їзд, піднявся на 12 поверх і вистрибнув з балкона загального користування. Тіло чоловіка було виявлено біля будинку", - додали в поліції.

Матір з дитиною госпіталізували. Попередньо, у жінки діагностовано проникаючі поранення черевної порожнини та грудної клітки, у дівчинки - спини та шиї.

Наразі слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 15 п.п. 1 та 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство жінки і малолітньої дитини) та ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з позначкою "самогубство").

Тіло загиблого та речові докази, в тому числі два ножі, вилучені з місця події, поліцейські скерують на експертизу.