В Одесі авто ДСНС потрапило в ДТП з вантажівкою: серед постраждалих перехожа

4 серпня в Одесі зіткнулися продуктова вантажівка та автомобіль ДСНС. Постраждали троє людей, зокрема перехожа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.
"Автопригода сталася сьогодні, 4 липня, близько 8:00 на перехресті вулиць Троїцької та Рішельєвської", - йдеться у повідомленні.
На місці правоохоронці з'ясували, що зіткнення автівок сталося, коли рятувальники їхали на виклик з увімкненою сиреною та проблисковими маячками з боку вулиці Рішельєвської на червоне світло світлофора, а водій продуктової вантажівки - з боку вулиці Троїцької на зелене світло.
"Унаслідок зіткнення автівки відкинуло на узбіччя, де в той час перебувала пішохідка", - додали в поліції.
До лікарні з різними тілесними ушкодженнями доставлені 28-річний водій пожежної машини, 40-річний водій вантажівки та 50-річна жінка.
Їм надається медична допомога. Керманичі будуть перевірені на стан спʼяніння. Поліцейські встановлюють повні обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.
Як повідомлялося, 27 квітня на Одещині сталася масштабна аварія за участю вантажівок. Один із водіїв загинув.
Крім того, у квітні минулого року на автодорозі Одеса-Рені сталася ДТП за участю автобуса.
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