В Одесі авто ДСНС потрапило в ДТП з вантажівкою: серед постраждалих перехожа

"Автопригода сталася сьогодні, 4 липня, близько 8:00 на перехресті вулиць Троїцької та Рішельєвської", - йдеться у повідомленні.

На місці правоохоронці з'ясували, що зіткнення автівок сталося, коли рятувальники їхали на виклик з увімкненою сиреною та проблисковими маячками з боку вулиці Рішельєвської на червоне світло світлофора, а водій продуктової вантажівки - з боку вулиці Троїцької на зелене світло.

"Унаслідок зіткнення автівки відкинуло на узбіччя, де в той час перебувала пішохідка", - додали в поліції.

Що відомо про постраждалих

До лікарні з різними тілесними ушкодженнями доставлені 28-річний водій пожежної машини, 40-річний водій вантажівки та 50-річна жінка.

Їм надається медична допомога. Керманичі будуть перевірені на стан спʼяніння. Поліцейські встановлюють повні обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.