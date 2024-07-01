В Одесі 17-річна дівчина застрелила військового з автомата: поліція відкрила справу

Як повідомляється, трагічна подія сталася в одній із квартир багатоповерхівки в Приморському районі міста.

Зазначається, що повідомлення про загибель 23-річного військовослужбовця надійшло на спецлінію "102" близько другої години від його на рік старшого побратима.

Правоохоронці встановили, що заявник запросив у гості товариша та двох знайомих дівчат віком 17-ти й 20- років.

Під час застілля менша за віком дівчина виявила бажання спробувати розібрати та зібрати автомат, що належить власнику квартири, взяла зброю в руки й відбулися постріли. Кулі поцілили у 23-річного військового. Від отриманих поранень він загинув на місці.

З місця скоєння злочину слідчі вилучили автомат Калашникова та декілька магазинів з набоями до нього, гільзи, два пістолети та інші речі, що мають інтерес для слідства. Усі речові докази правоохоронці скерували на експертне дослідження.

Фото з місця трагедії (od.npu.gov.ua)

За вказаним фактом слідчі відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 розпочали провадження за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується вбивство через необережність.

Правоохоронці зʼясовують всі обставини загибелі військовослужбовця, а також підстави наявності та зберігання автоматичної зброї за місцем мешкання у його товариша. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Слідство триває.