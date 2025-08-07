UA

Дональд Трамп Війна в Україні

Отримала 7 років за побиття: на суді в Одеській області жінка захотіла до ЗСУ

Ілюстративне фото: засуджена мешканка Одеської області захотіла служити у ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Одеській області жінка, яка побила свого співмешканця, отримала тюремний термін. Просто в суді вона заявила про своє бажання служити в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

Як з'ясували правоохоронці, у січні цього року фігурантка проживала з чоловіком у його будинку в селі Балкове Одеської області. Під час розпивання алкоголю з ним і ще одним знайомим вона посварилася зі своїм співмешканцем. Чоловік вимагав, щоб вона покинула його житло.

"Обвинувачена вдарила чоловіка кулаком в обличчя. Коли той упав, побила ногами і пішла. Потерпілий знепритомнів, а швидку і поліцію викликали тільки через кілька днів. Унаслідок тяжкої черепно-мозкової травми через 11 днів потерпілий помер у лікарні", - уточнили в прокуратурі.

У суді жінка визнала провину і "щиро розкаялася".

"Також повідомила про намір укласти контракт на проходження військової служби", - розповіли правоохоронці.

Засуджені в лавах ЗСУ

Нагадаємо, 22 липня Державна кримінально-виконавча служба України повідомила, що в лавах ЗСУ зараз служить близько 9500 осіб, які раніше відбували покарання в колоніях.

Серед цих людей є 100 жінок, які також отримали вироки.

ОдесаЗбройні сили УкраїниСуд