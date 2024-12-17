На Одещині п'яний водій спричинив ДТП: постраждав військовий Нацгвардії

На Одещині сталася ДТП за участю п'яного водія, унаслідок якої постраждав військовослужбовець Нацгвардії та ще троє осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Вчора, 16 грудня, близько 5-ї години ранку на Старокиївській дорозі відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів та військовослужбовця Національної гвардії України. За попередніми даними, 51-річний водій автомобіля Ford не впорався з керуванням і допустив зіткнення з автомобілем Honda, який зупинився попереду для перевірки документів у військового. Від удару легковик Ford відкинуло в бік, і він наїхав на гвардійця.
Фото: Національна поліція України
У результаті аварії тілесні ушкодження отримали:
Усі постраждалі були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Їм надають необхідну медичну допомогу.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля Ford перебував у стані алкогольного сп'яніння. У нього та водія Honda відібрали зразки крові для подальшої експертизи. Результати дослідження стануть відомі найближчим часом.
За фактом інциденту слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Нагадаємо, що 9 вересня, у Львівській області сталась аварія за участі вантажівки й автобуса з військовими. Відомо про загиблого та поранених.