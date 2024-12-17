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На Одещині п'яний водій спричинив ДТП: постраждав військовий Нацгвардії

Фото: ДТП на Старокиївській дорозі (freepik.com)
Автор: Владислава Ткаченко

На Одещині сталася ДТП за участю п'яного водія, унаслідок якої постраждав військовослужбовець Нацгвардії та ще троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

На Одещині сталася ДТП: водій у стані сп'яніння збив військовослужбовця

Вчора, 16 грудня, близько 5-ї години ранку на Старокиївській дорозі відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів та військовослужбовця Національної гвардії України. За попередніми даними, 51-річний водій автомобіля Ford не впорався з керуванням і допустив зіткнення з автомобілем Honda, який зупинився попереду для перевірки документів у військового. Від удару легковик Ford відкинуло в бік, і він наїхав на гвардійця.

 

Фото: Національна поліція України

У результаті аварії тілесні ушкодження отримали:

  • обидва водії транспортних засобів,
  • 27-річний пасажир автомобіля Ford,
  • 37-річний військовослужбовець Нацгвардії.

Усі постраждалі були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Ford перебував у стані алкогольного сп'яніння. У нього та водія Honda відібрали зразки крові для подальшої експертизи. Результати дослідження стануть відомі найближчим часом.

Реакція поліції та розслідування

За фактом інциденту слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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