На Одещині у матері з дитиною виявили небезпечну хворобу: деталі

Захворюваність на кір зросла у 5 разів

19 вересня 2024 року на Одещині зафіксували кір у матері та її трирічної дитини, яка на не була вакцинована проти кору. Чи мала матір щеплення, невідомо. Обох лікують у лікарні. Зазначається, що лікарі спостерігають за станом здоров'я людей, які контактували із хворими, та намагаються встановити коло контактних осіб.

Кір – це дуже заразна вірусна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом під час розмови, кашлю, чхання. 9 із 10 нещеплених людей, які перебувають поруч в одному приміщенні з інфікованою людиною, також можуть інфікуватися, пояснюють в Центрі громадського здоров'я.

Навіть після того, як хвора людина вийде з приміщення, вірус кору залишатиметься активним на поверхнях і в повітрі до 2 годин. Проте добре провітрювання допоможе уникнути ризику заразитися.

У цьому році захворюваність на кір в Україні зросла майже у 5 разів. За 8 місяців 2024 року зареєстровані 212 випадків захворювання на кір (за той самий період торік - 43 випадки). Найбільше хворіють діти до 17 років – 166 випадків (за 8 місяців 2023-го – 21 випадок). У серпні 2024 року кір виявили у 60 людей, тоді як у серпні 2023 року – у 13.

Симптоми і ускладнення кору

Першим симптомом кору зазвичай є значне підвищення температури – через 10–12 днів після інфікування. Лихоманка може тривати 4-7 днів. Тоді ж можуть з'явитися нежить, почервоніння очей, кашель, дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік.

Фото: Підвищення температури, нежить, кашель – перші симптоми кору (freepik.com)

Через декілька днів з'являється висип – зазвичай, на обличчі та верхній частині шиї. Приблизно через 3 дні висип виникає на інших ділянках тіла, включно із руками та ногами. Після початку впливу вірусу висип в середньому з'являється через 14 днів (від 7 до 18 днів). Він тримається 5-6 днів та зникає.

Кір може мати серйозні ускладнення, особливо у дітей віком до 5 років. Це може бути запалення середнього вуха (отит), дихальних шляхів (бронхіт), пневмонія, діарея, енцефаліт. Хвороба може мати летальні наслідки.

У вагітних кір може спричинити передчасні пологи чи викидень. Також можлива передача хвороби ненародженій дитині із такими наслідками для неї, як глухота, вади серця, синдром Дауна та інші захворювання. У новонароджених відзначається висока смертність від корової пневмонії.

Коли треба зробити щеплення

Для захисту від кору дітей щеплюють комплексною вакциною, яка включає захист також від паротиту і краснухи (КПК). Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, дитина має отримати дві дози КПК-вакцини - в 1 рік і 6 років.

Щеплення від кору також може бути зроблене дорослим, які контактували з інфікованим, але у дитинстві не були вакциновані або ж раніше ніколи не хворіли на кір. Дорослим потрібна принаймні одна доза, але ефективніше – дві з інтервалом в місяць.

Вагітним, які не хворіли на кір, але контактували з інфікованим, вводять протикоровий імуноглобулін упродовж перших шести діб від останнього спілкування з хворим.

Протипоказань до вакцинації майже немає. Дозволяється щеплюватися із сезонною алергією, нежиттю, застудою, температурою до 38,0 °C. Можна вакцинувати дітей, у яких прорізуються зуби.