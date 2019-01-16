Очищение души и тела на Крещение 2019: как с пользой провести праздник

Крещение Господне называют праздником освящения воды
19 января православные христиане отметят Крещение Господне 2019. Купание в проруби, освящение воды и гадания в "крещенский вечерок" - самые известные и любимые традиции праздника. Что нужно делать на Крещение, как правильно провести этот день и что можно святить в церкви 19 января - в материале Styler.
Считается, что вода на Крещение Господне наделяется особыми свойствами и способна исцелять болезни. С этим и связаны главные традиции 19 января:
Фото: На Крещение купаются в водоемах (РБК-Украина)
Ритуал крещенского омовения совершается троекратным окунанием в воду с головой. Однако врачи рекомендуют отказаться от купания на Крещение при наличии ОРВИ, гриппа, обострении хронических заболеваний.
Здоровым людям перед нырянием стоит разогреть тело физическими упражнениями, а сразу после окунания в воду - вытереться насухо и переодеться.
Даже если на Крещение нет возможности сходить в церковь, можно набрать воду из любого водоема. Считается, что в праздник Крещения Сына Божьего вода во всех природных источниках приобретает целебные свойства .
Фото: Кутья в Крещенский сочельник (instagram.com/vkusno360)
Несмотря на то, что Крещение - религиозный праздник, за многие годы он приобрел интересные народные традиции. Одной из них является гадание.
В Сочельник перед праздником девушки всегда гадали на свою судьбу и любовь. Также считается, что ритуал с зеркалом и свечами нужно проводить именно в ночь на Крещение.
Фото: На Крещение гадают (pixabay.com)
Чтобы сохранить красоту и молодость, утром 19 января женщины ходили босиком по снегу и умывались им.
По примете, в крещенский вечер нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется, а сон будет вещим.
Поверье гласит, что на праздник следует проветрить все комнаты и окропить углы освященной водой, чтобы очистить жилище от "нечистой силы".
Напомним, ранее мы рассказывали, как праздновать Крещение без вреда для здоровья и что нужно знать тем, кто собирается окунаться в прорубь.
Стоит отметить, что по прогнозу синоптиков, на Крещение ожидается погода без осадков, а настоящие "крещенские морозы" ощутят жители северных областей Украины.
Видео: РБК-Украина