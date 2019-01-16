Очищение души и тела на Крещение 2019: как с пользой провести праздник

Фото: Крещение (instagram.com/moemisto_ternopil)

Крещение Господне называют праздником освящения воды

19 января православные христиане отметят Крещение Господне 2019. Купание в проруби, освящение воды и гадания в "крещенский вечерок" - самые известные и любимые традиции праздника. Что нужно делать на Крещение, как правильно провести этот день и что можно святить в церкви 19 января - в материале Styler.

Как праздновать Крещение и что святить

Считается, что вода на Крещение Господне наделяется особыми свойствами и способна исцелять болезни. С этим и связаны главные традиции 19 января:

Пост. За день до праздника принято соблюдать ограничения в питании, а перед литургией верующие исповедуются и причащаются.

"Свяченая вода". Освященную на праздничной службе в храме воду хранят весь год. Ее можно пить при недомогании, наносить на болезненные места, брызгать на вещи.

Купание в водоемах. 19 января ныряют в прорубь после богослуслужения и обряда крещения воды. Даже если на улице сильный мороз, праздничное купание укрепляет иммунитет, исцеляет и защищает от болезней.

Фото: На Крещение купаются в водоемах (РБК-Украина)

Ритуал крещенского омовения совершается троекратным окунанием в воду с головой. Однако врачи рекомендуют отказаться от купания на Крещение при наличии ОРВИ, гриппа, обострении хронических заболеваний.

Здоровым людям перед нырянием стоит разогреть тело физическими упражнениями, а сразу после окунания в воду - вытереться насухо и переодеться.

Даже если на Крещение нет возможности сходить в церковь, можно набрать воду из любого водоема. Считается, что в праздник Крещения Сына Божьего вода во всех природных источниках приобретает целебные свойства .

Что готовить на Крещение

Перед праздником соблюдается однодневный пост. До вечерней службы 18 января верующие не едят, а после нее начинают ужин со стакана освященной воды.

Также в Крещенский Сочельник готовят кутью (сочиво) из пшеницы,меда и сухофруктов. Но блюдо должно быть постным (без добавления сливок, масла).

Фото: Кутья в Крещенский сочельник (instagram.com/vkusno360)

Непосредственно в день праздника едят печенье "кресты" в форме крестиков и запивают святой водой.

На обед 19 января принято накрывать богатый стол с разнообразными угощениями: борщ, голубцы, пироги, колбасы, вареники, мясо.

На Крещение детей угощают песочным печеньем, "орешками", пряниками, сладкими пирожками.

Что нужно делать 19 января

Несмотря на то, что Крещение - религиозный праздник, за многие годы он приобрел интересные народные традиции. Одной из них является гадание.

В Сочельник перед праздником девушки всегда гадали на свою судьбу и любовь. Также считается, что ритуал с зеркалом и свечами нужно проводить именно в ночь на Крещение.

Фото: На Крещение гадают (pixabay.com)

Чтобы сохранить красоту и молодость, утром 19 января женщины ходили босиком по снегу и умывались им.

По примете, в крещенский вечер нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется, а сон будет вещим.

Поверье гласит, что на праздник следует проветрить все комнаты и окропить углы освященной водой, чтобы очистить жилище от "нечистой силы".

Напомним, ранее мы рассказывали, как праздновать Крещение без вреда для здоровья и что нужно знать тем, кто собирается окунаться в прорубь.

Стоит отметить, что по прогнозу синоптиков, на Крещение ожидается погода без осадков, а настоящие "крещенские морозы" ощутят жители северных областей Украины.

Видео: РБК-Украина